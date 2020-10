Présidentielle en Guinée : Les recommandations du parti ADAE/J à Condé et Cellou Dalein Diallo

ADAE/J demandera au nouveau Président élu par les guinéens d’opter pour l’unité de la Guinée , la paix, la stabilité et la cohésion nationale et sociale, de veiller à la sécurité du Président Alpha Condé et à celle de ses proches. De n’effectuer aucune chasse aux sorcières vis à vis de ces derniers, seuls gage d’une Guinée de paix et de stabilité.

Le Président Cellou Dalein Diallo devra dans ce cas les rassurer et les mettre à l’aise dès maintenant.

Il devra faire voter rapidement une loi d’amnistie pour effacer tous les crimes et délits politiques des indépendances à nos jour pour remettre les compteurs à zéro afin de réconcilier tous les guinéens sans quoi, il réussira difficilement sa mission. Rien ne peut prospérer dans la division.

Il devra libérer tous les prisonniers politiques et être le Président de tous les guinéennes et guinéens et non le Président d’une seule ethnie ou d’une seule région.

Il devra ouvrir son pays au reste du monde et raffermir les liens de coopération avec tous les pays afin de trouver les fonds et partenaires nécessaires pour reconstruire rapidement avec tous les fils et filles de la Guinée qui en ont les compétences pour refaire l’économie guinéenne et bâtir une nouvelle Guinée avec toutes les infrastructures nécessaires où l’espoir renaîtra considérablement.

Sur le plan diplomatique, il devra également huiler les relations avec les pays de la sous-region notamment avec la Guinée Bissau et le Sénégal et ne négliger aucun critère géopolitique et géostratégique qui pourrait menacer la sécurité économique et militaire de son pays.

Il devra aussi éviter de sanctionner les éléments de l’armée pour leur fidélité à l’ancien président Alpha Condé mais devrait rebâtir une armée mieux formée, plus expérimentée mieux encadrée. Il en sera ainsi pour toutes les forces de défense et de sécurité de la Guinée qui recevront une meilleure formation afin d’éviter les bavures et les pertes en vies humaines dans leurs rôles de maintien de la paix, de l’ordre et de la quiétude publique.

À l’armée guinéenne, nous leur demandons de rester calme dans les casernes et de se conformer à la vérité des urnes si alternance, il y’a sachant qu’ils sont les seuls et derniers remparts d’une Guinée de paix et de stabilité: leurs vies, celles de leurs parents ainsi que celles de leurs enfants en dépendent; la paix en Guinée en dépend aussi.

La Guinée de demain se fera facilement grâce à leurs esprits républicains et patriotiques, leurs consciences à s’imprégner activement dans la construction et le renforcement de la démocratie en Guinée sachant aussi que le nouveau Président élu ne pouvant reconstruire la Guinée sans l’appui d’une armée républicaine unie et obéissante sous la chaîne du commandement et sous les ordres de l’autorité légitime.

Pour reconstruire la Guinée, Cellou Dalein Diallo aura effectivement besoin de toute son armée et de tout son peuple unis et solidaires à ses côtés, tous engagés et déterminés à l’accompagner à mettre en œuvre sa vision pour une Guinée paisible, émergente, développée et prospère.