Présidentielle : Sonko lance 3 lièvres dans la course…le pouvoir voit rouge

Les patriotes de l’ex parti Pastef sont confiants malgré l’incarcération de leur leader depuis le 31 juillet 2023. Personne ne sait ce qui les motive. C’est comme s’ils avaient reçu des consignes et attendaient la présidentielle pour lancer leur offensive. Que cachent-ils ? Ils disent à qui veut l’’entendre que « le 25 février, vous serez surpris ». Mais l’on commence à voir clair dans leur jeu. Certaines instructions de Sonko dévoilées sur les réseaux sociaux, nous donnent un aperçu de la stratégie mise en place pour surprendre au soir du 25 février 2024. Xibaaru vous dit tout sur ce que prévoit Sonko…Et ça risque de faire mal.

Ousmane Sonko a tout tenté pour être candidat. Il voulait être celui qui va faire chuter le régime de Macky Sall. Sachant qu’il lui est impossible de participer à cette échéance électorale, Ousmane Sonko a pensé à une stratégie de dissuasion pour tromper la vigilance de Macky Sall. Ousmane Sonko a choisi Bassirou Diomaye Faye comme le Plan B à sa candidature.

Tous les observateurs politiques n’ont pas compris pourquoi il a choisi, Bassirou Diomaye Faye, un autre taulard pour être candidat.

Par cette candidature, Ousmane Sonko cherche tout simplement à distraire le régime et ses faucons, à les dérouter et à les pousser vers d’autres pistes, histoire de mieux les endormir. Depuis qu’il a perdu toutes chances de devenir candidat à l’élection présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko est en train d’élaborer toutes sortes de stratégies pour en venir au régime du Président Macky Sall.

Hors de course, il veut placer un de ses pions qui accédera à la présidence en 2024…Car ses priorités sont ailleurs. Ses vrais candidats, il les cache et les met à l’abri de toute attaque du régime. C’est dire qu’Ousmane Sonko est loin de dormir et reste toujours sur sa détermination à en venir à bout du régime du Président Macky Sall. Son jeu, il le cache si bien.

C’est pourquoi, il a plusieurs pistes pour découdre avec le régime. C’est ainsi qu’Ousmane Sonko n’a pas un seul candidat…Il en a 3. Eh oui, Ousmane Sonko a trois candidats. Et s’ils passent tous le filtre du parrainage, les consignes de vote seront données au 1er tour pour les 3 candidats et au second tour, pour le candidat qui serait le mieux positionné.

Les trois candidats de Sonko sont : Déthié Fall, Aïda Mbodji et le doyen Habib Sy. Sonko garde une mainmise sur eux et sait que s’il seul leur donne un coup de pouce pour accéder à la présidence de la République, il pourra les manipuler à sa guise. Qu’il s’agisse de Déthié Fall, d’Aïda Mbodj ou de Habib Sy, qui de ce trio sera installé, il pourra lui faire passer toutes ses instructions et le soumettre à ses ordres. Tous sont prêts à se plier à ses genoux. C’est pourquoi Sonko mise sur ce trio pour déstabiliser la mouvance présidentielle… Dans une note récente, Sonko demande aux autres députés de Yewwi Askan Wi, de parrainer Habib Sy.

Et dans le parrainage citoyen, il a demandé aux responsables de Pastef, dans une note secrète, de collecter des parrains pour Déthié Fall et Aïda Mbodj. Toutes ces instructions de Sonko nous ont donné des détails sur sa stratégie. Ousmane Sonko sait bel et bien que, tout comme sa candidature, celle de Bassirou Diomaye Faye, son second au sein de l’ex Pastef, ne prospérera pas.

Et, il a déjà mis son autre plan où il espère surprendre le régime de Macky Sall qui ne peut être candidat à un troisième mandat. Même si ce dernier, après avoir reçu carte blanche au sein de l’APR de choisir celui qui sera candidat au sein de la mouvance présidentielle, a désigné Amadou Ba. Ce que Sonko veut éviter avec sa stratégie, c’est de barrer la route à Amadou Ba qui est le candidat de la continuité à la présidentielle…

Macky Sall a tout fait pour baliser la route à Amadou Ba. Seulement, il y a Ousmane Sonko qui veut se mettre en barrière de sa route. Ousmane Sonko même s’il est hors de course en février 2024, veut être celui qui distribuera les cartes. Il veut être le faiseur de roi en 2024, afin d’être le maître du jeu même s’il ne sera pas président de la République.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn