PS de France : Les Socialistes bénissent Serigne Mbaye Thiam…

« Soyez l’homme d’une cause, pas celui d’une personne ». « Essayez d’être le meilleur dans tout ce que vous

faites ». « Notre vocation est de continuer l’œuvre de Tanor ». Telles sont les phrases que le camarade et

ministre Sérigne Mbaye THIAM a assénées aux socialistes de France, lors de deux rencontres, l’une avec

les jeunes et l’autre avec la direction collégiale, hier dans la capitale française.

Il est des hommes que l’on accuse et juge sans raison. Que l’on condamne sans les connaître, parce qu’ils

sont discrets. Pourtant, dès lors que l’on échange quelques mots avec eux, l’on change d’avis. L’on se rende

compte qu’ils font partie des commandants que tout soldat aimerait avoir à ses côtés. Sérigne Mbaye

THIAM est l’un de ses leaders.

Pourquoi vouloir salir un camarade qui soutient fermement la Secrétaire Générale Aminata MBENGUE

NDIAYE ? Pourquoi inventer des histoires, pour le mettre en mal avec cette dame qu’il juge légitime et

pour laquelle il s’est battu pour qu’il n’y ait pas de débat sur la succession de notre défunt président et pour

la sauvegarde de notre Parti? Pourquoi ne pas reconnaître que cet homme qui est prêt à aider tout le monde,

à discuter avec tous les militants et acte dans ce sens, sa qualité de haut responsable que nous avons besoin,

donc un homme à soutenir, à écouter, à suivre et à protéger contre les forces obscures qui veulent détruire

notre Parti ?

Apres une brève présentation, j’ai été surpris de voir certains camarades changer d’avis en moins d’un quart

d’heure, sur l’image qu’ils avaient de l’homme. Fils d’agriculteur, devenu enfant de troupe. Haut cadre

sénégalais, devenu entrepreneur que l’on avait cherché à asphyxier financièrement parce qu’il avant refusé

de trahir son Parti pour un poste dans les années 2000. Homme de confiance du secrétaire général Ousmane

Tanor Dieng. Combattant du Parti Socialiste et en fidèle défenseur d’un Sénégal de dialogue aux côtés du

président Macky SALL… Pour un jeune ambitieux, il y a là un modèle à copier.

Quand Sérigne Mbaye THIAM nous conseille d’être l’homme d’une cause, d’un objectif, d’un Parti et pas

celui d’un individu, nous militants socialistes de France devenons THIAMISTES. Quand l’ancien ministère

de l’éducation nationale nous répète qu’il faut soutenir l’équipe actuelle du PS car le Parti a besoin de tous

ses fils, nous ne pouvons qu’être qu’avec lui. Quand le ministre de l’eau et de l’assainissement nous exhorte

de rester fidèles à la mémoire d’Ousmane Tanor DIENG et de continuer son œuvre, nous ne pouvons

qu’avoir de l’admiration pour lui.

Dans l’arène politique actuelle où la trahison est la chose la mieux partagée, nous devons rester unis. A l’ère

des parcours solitaires qui ont pour vocation d’assouvir des ambitions personnelles, nous devons nous

rappeler qu’être socialiste, c’est agir pour le groupe. Que c’est le temps des discussions constructives, du

dialogue permanent, de l’écoute réciproque. Ainsi, nous avons l’obligation de remplacer les préjugés par

des mises en examen, transformer le repli sur soi en ouverture, la concurrence en solidarité absolue. Par

cette voie, nous découvrirons d’autres Sérigne Mbaye THIAM dans notre Parti et ailleurs.

Nous sommes le Sénégal, nous détenons un héritage à léguer à nos enfants. Demeurons fidèles à la nation.