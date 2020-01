Macky Sall : «Lorsqu’on déclare une manifestation devant le Palais, c’est parce qu’on ne veut pas la paix…»

Selon le Président Macky Sall au Sénégal la liberté d’expression est un principe qui ne souffre d’aucune restriction sauf si c’est l’ordre public qui est menacé ou encore la libre circulation des biens et des personnes.

«Au plan de la démocratie le Sénégal est un Etat et une nation fondée sur les valeurs de liberté et de médiation sociale active. L’exercice des libertés fait polémique mais vous savez très bien que le Sénégal est une démocratie. L’exercice des libertés est garanti et ne souffre d’aucune limitation sauf nécessité de prévenir les risques de troubles à l’ordre public, de garantir la libre circulation des biens et des personnes et de garantir leur sécurité. En vérité, l’autorisation est la règle et l’interdiction l’exception», a déclaré le Chef de l’Etat hier.