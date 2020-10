PS : Les propos de Serigne Mbaye sème la zizanie à Nioro…

La sortie de Serigne Mbaye Thiam continue de semer la zizanie au sein du Parti socialiste (Ps). La rencontre de membres de cette formation politique à Nioro est terminée en queue de poisson dimanche, suite à des échanges houleux entre Mané et Cheikh Diop qui a pris fait et cause pour M. Thiam.

En effet, décrivant la situation au PS, Aly Mané, par ailleurs maire de Paoskoto, a souligné, dans les colonnes du journal « Les Echos », que même s’il ne nie pas Serigne Mbaye Thiam son droit de briguer la tête du parti, il n’approuve pas cependant sa démarche et celle de ses partisans (qui veulent que le parti aille aux renouvellements et au choix d’un nouveau leader). « Pourquoi cette précipitation ? Même le parti au pouvoir APR, n’a pas fait de nouvellement. Il s’y ajoute qu’un contretemps nous est arrivé, avec le décès de notre leader. Qu’on soit calme et serein », a martelé Aly Mané, tout en indexant Cheikh Diop.

La semaine passée, Serigne Mbaye Thiam, disait que le poste de Secrétaire général, occupé par Aminata Mbengue Ndiaye, depuis le décès de Tanor Dieng, a soutenu que l’intérim, par définition ne doit pas durer longtemps, avant de laisser entendre son souhait de se présenter à ce poste.