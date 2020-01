Par Malick Wade Gueye

PERSONNE N’A LE DROIT DE SE TAIRE.

Au Sénégal, calomnier, invectiver, médiser pour détruire l’autre, sont devenus le propre de certaines personnes.

Qu’a fait de grave Mr. Omar SOW en se courbant pour saluer son Excellence le président Macky SALL ?

En lisant une certaine presse, je ne puis ni parler ni me taire. Je me suis posé seulement la question ; que sert le silence quand le remords crie au plus profond de nous face à l’emportement de certains vulgaires qui cherchent à détruire d’honnêtes citoyens ? Notre conscience ne nous reproche-t-elle pas notre silence ? Notre honte ne sera-t-elle pas écrite sur tous ce qui est devant nous et qui porte l’image de la personne humiliée ?

Si nous ne mettons pas nos cœurs dans le pétrin de la vérité, nous étoufferons tous dans les fumées du mensonge.

Et toi qui écris le premier pour se faire lire, même si tu es journaliste qui veut élever ton organe de presse, sache que le mensonge n’a jamais élevé un être ni un objet.

Devant une autorité, il est même recommandé de se courber pour lui signifier la marque de respect que vous imprimez dans votre cœur en toute franchise pour sa personne. Ceci, les intellectuels avertis et certains érudits le savent. Apprenons à diriger vers le côté positif les actes des uns et des autres pour ne pas saper les fondements qui soutiennent notre société.