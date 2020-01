Carte nationale de presse…déjà des voix discordantes

L’Anpels félicite Daouda Mine mais récuse la liste des 16 membres de la CVCP

L’Association nationale de la presse en ligne du Sénégal (Anpels) fustige et récuse la liste des 16 membres composant la commission de validation et de délivrance de la carte nationale de Presse. D’abord, il est relevé une première violation flagrante de la loi consistant à coopter des membres de l' »appel » qui est aujourd’hui l’organisation de la presse en ligne la moins représentative et non reconnue par le ministère de l’intérieur pour défaut de récépissé. Ensuite, l’Anpels s’étonne du fait que dans la liste publiée par le ministre de la communication figure en bonne place des soi-disant journalistes qui n’ont jamais servi dans des rédactions. Des gens peu recommandables qui n’ont fait nulle part leurs preuves dans le cadre des médias du pays. Leur seule mérite, c’est de s’être grassement sucré sur le dos du ministère de la Communication. L’Anpels qui se félicite par ailleurs du choix porté sur notre confrère Daouda Mine pour diriger la Direction de la Carte de la Presse, réitère son engagement à œuvrer dans le sens du projet d’assainissement de la presse mais appelle néanmoins au respect strict des règles de base.

Aliou TOP

CEO Eureka Business Group

Président Anpels (Association Nationale des Professionnels de la presse en Ligne du Sénégal)