Quand Sonko analyse la stratégie de jeu des Egyptiens

Hier tous les sénégalais s’étaient transformés en coach. Dans un post sur sa page Facebook, Ousmane Sonko avait analysé, à la seconde mi-temps, la stratégie de jeu de l’Egypte. Selon le leader de Pastef, la bande à Salah voulait ruser pour atteindre la séance des tirs au but. Ce, qui s’est d’ailleurs produits mais le Sénégal a eu gain de cause.

« La stratégie des Égyptiens est de ruser pour atteindre la séance des tirs au but.

Ils savent très bien que nous leur sommes techniquement supérieurs. Ils savent aussi qu’avec leurs qualifications aux tours précédents après prolongation, nous sommes, physiquement plus frais qu’eux. Nos Lions doivent accepter de prendre des risques et gagner ce match avant la fin des prolongations nous sommes physiquement plus frais », écrivait Ousmane Sonko sur Facebook.