Qui règne par les armes périra par les armes !

Il pousse, il s’entête, il réprime illégalement et se berce d’illusions en important des militants de Nord à Sud, d’Est en Ouest pour se donner bonne conscience.

Vous avez sûrement imaginé de qui je parle ! de « Machisard » qui nous pollue l’air pensant être le gardien de nos âmes, NON !! Vous vous trompez d’époque et pays… Vous avez piétiné sur une démocratie que d’autres ont construit au prix de vies humaines et de sacrifices et comme l’appétit vient en mangeant vous avez confondu notre patience en passivité, vous avez cru à la puissance de vos fétiches et ignoré les signaux avant-coureur que ce peuple a bien voulu vous lancez.

Voulez-vous réparer votre misère chronique et nous faire payer une dette qui ne nous incombe pas de solder ? en tout cas la méchanceté qui se dégage en vous est électrique. Vous en voulez au bon Dieu qui vous a pourtant tout donné ? ou êtes-vous enivré par le Pouvoir parce que vos gênes n’en sont pas prédisposées ?

Maintenant vous nous taxez de terroriste pour légitimer vos traques policières et celles de vos nervis, ces gros bras sans cerveaux, ces robots programmés. Cela ne passera pas et si votre majorité volée entérine votre loi, je crains que vous n’aurez pas le temps d’en user ou d’en abuser. Vous avez une faim de Pouvoir insatiable malgré un ventre démesuré, des Joux bâillonnant et comme vous toute votre famille, de grâce allez vous-en et laissez-nous ce pays intact !! Vous avez fini d’effacer 12 années de construction de ce pays que WADE avait déjà mis sur les rails du développement. Votre jalousie, votre ingratitude et surtout votre caractère revanchard ont fini de nous replonger à l’état primitif.

Personne ne peut museler ce peuple qui, par essence même est d’une dignité débordante, d’une fierté maîtrisée. Nous n’allons pas attendre aujourd’hui pour supporter l’injustice et cela nous le devons à nos enfants car nos ancêtres ne nous ont pas légué le manque de courage. « on nous tue mais on ne nous déshonore pas ».

Vous êtes arrivé à la tête de ce pays par accident trompant bon nombre de citoyen grâce à vos rondeurs qui font penser à la timidité alors que vous êtes tout d’autre, vous avez éliminé Karim et Khalifa comme adversaires, tripatouiller le fichier électoral, imposé le parrainage pour nous servir de fausses élections. Alors que tout semble vous réussir vous vous êtes heurté à la révolution de Mars dernier. Cette cuisante défaite non encore digérée vous a poussé à simuler des tournées « économiques » très médiocres qui vous confirment votre chronique impopularité. Partout du rouge et toujours du rouge là où vous passez. De daltonien vous avez aussitôt retrouvé la vue depuis la démonstration de force de Mars, vous aimez cracher sur tout ce que Wade a fait mais Dieu vous donne une claque à chaque fois que vous cherchiez à l’humilier et vous avez ravalez vos crachas en plein jour … Hélas vous changez de version comme vous changez de sous-vêtements, votre parole est devenue synonyme de contre vérité, vos promesses ne font jamais rêver, votre arrogance a fini par dégoûté plus d’un et le charisme qui vous fuit comme une chasse à l’écrevisse à la lueur d’une torche n’est pas un don qui vous a été réservé, ALORS de grâce partez et nous vous en serons reconnaissant afin que nous sauvions ce pays à bord du gouffre !!! Jamais et jamais vous arriverez à nous museler et ce beau pays jadis si tranquille et paisible est devenu un pays de violence, de mensonge et pire encore vous nous avez remis entre les mains des blancs bon teint pour soutirer nos ressources naturelles au détriment du peuple. Faites passer votre projet et vous verrez que le peuple aura le dernier mot. Vous êtes entrain d’accélérer votre départ et tant mieux car vous nous SUFFOQUER .. Quel problème avez-vous pour nous vouloir autant de mal ?

Saa kadior un citoyen indigné