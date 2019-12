RACISME – Lukaku et Smalling fustigent Corriere dello Sport

Leurs réactions étaient attendues et ils n’ont pas tardé à le faire.

Sur Twitter, Romelu Lukaku n’a pas maché ses mots.

” Au lieu de se concentrer sur une bataille entre deux équipes, le Corriere dello Sport est arrivé avec le plus stupide des gros titres que je n’ai jamais vu dans ma carrière. Vous alimentez la négativité et le problème du racisme, au lieu de parler du beau jeu qui va avoir lieu à San Siro entre deux grands clubs. L’éducation est la clé. Vous, les gars du Corriere dello Sport, vous devriez faire un meilleur travail sur ça… Merci à tous les fans et autres journalistes pour leur soutien et attendons avec impatience le match de demain. Forza Inter“, a posté le puissant attaquant belge.

Un peu plus tard, Chris Smalling l’a imité.

” Il est important que je reconnaisse que ce qui est arrivé ce matin n’était pas bien et hautement dénué de sensibilité. J’espère que les personnes impliquées dans le montage de cette une prendront leurs responsabilités et comprendront le pouvoir qu’ils ont à travers les mots et l’impact que ces mots peuvent avoir. Un grand merci à l’AS Rome pour le soutien“, a réagi le défenseur anglais.