Rapport Cour des comptes : Guy et Mimi Touré envoient Amadou Ba à l’Assemblée

Après avoir effectué sa Déclaration de politique générale (DPG) lundi dernier, le Premier ministre, Amadou Ba, risque de repasser devant les députés, et pour cause. L’Assemblée nationale va être saisie, cette semaine, sur le dernier rapport de la Cour des comptes qui incrimine plusieurs ministères et directions générales dans la gestion des fonds Covid-19. Aminata Touré et Guy Marius Sagna veulent convoquer le chef du gouvernement devant l’Assemblée.

Voici l’intégralité du texte publié par Guy Marius Sagna sur Facebook :

Le gouvernement du président Macky Sall en plus de commettre des crimes de sang, commet des crimes économiques. Souvent, les deux vont ensemble. Les crimes de sang sont commis par le gouvernement de Macky Sall pour cacher des crimes économiques ou tuer celles et ceux qui se battent contre les crimes économiques.

Parce que le président Macky Sall et son gouvernement doivent expliquer au peuple pourquoi pendant qu’ils disaient au peuple « restez chez vous! » pendant la période du coronavirus, qu’ils fermaient mosquées, églises et bois sacrés, pourquoi pendant que des Sénégalais contribuaient aux fonds COVID-19 des membres du gouvernement de Macky Sall volaient, pillaient le peuple sénégalais ?

Pourquoi pendant que les agents de santé n’avaient pas suffisamment de masques et de gants alors qu’ils luttaient contre le coronavirus – jusqu’au moment où je vous parle l’État reste devoir des arriérés de salaire aux agents de santé des CTE – des membres du gouvernement de Macky Sall volaient l’argent des sénégalais ?