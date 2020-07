Rapports : L’IGE épingle les DAGE de certains ministères

Les trois rapports publics de l’IGE (2016,2017, 2018-2019) ont été remis hier, lundi, au chef de l’Etat Macky Sall par le Vérificateur général de l’Inspection générale d’Etat, François Collin. Des DAGE de certains ministères ont été épinglés. Ils occupent une place centrale dans les manquements soulignés dans ces rapports, rapporte pressafrik.

Tout comme en 2016, l’Inspection Générale d’Etat, dans son rapport de 2017, a noté encore des manquements récurrents dans la gouvernance de l’administration centrale et des administrations décentralisées de l’Etat. Le rapport 2017 accorde une large place aux Directions de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) qui, au sein des ministères, sont les acteurs-clés, de la commande publique ainsi que de la gestion des ressources humaines et des matières et du processus budgétaire, a tenu à rappeler le Vérificateur général François Collin.

Le rapport s’intéresse aux autres directions nationales, aux différentes entités comme la protection civile, la sécurité alimentaire, le cadre de vie, l’environnement, l’organisation d’événements religieux ou diplomatiques comme le 15ème sommet de l’Organisation de la Francophonie, l’édition 2016 du pèlerinage à La Mecque. Les DAGE des ministères l’Intérieur, des Infrastructures, Transports terrestres et du Désenclavement, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Culture et de l’Environnement et du Développement durable ont fait l’objet de vérifications durant la période couverte par le rapport de l’IGE. Des enquêtes ont été aussi menées dans sur un programme d’acquisitions de véhicules à l’ANACIM, des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD), du programme de gestion des déchets solides urbains de Dakar… Il ressort de la mission de l’IGE, la persistance au sein des administrations centrales et décentralisées, d’anomalies dans leur gestion administrative tout comme dans leur gestion financière.

Selon les rapporteurs, au titre des manquements récurrents, figure la violation de textes législatifs et réglementaires précisément ceux afférents à la gestion des ressources humaines, à la commande publique, à la comptabilité des deniers et matières. Ainsi, le rapport de l’IGE met en exergue plusieurs cas de contournement par les DAGE et autres services ainsi que par les services décentralisés des dispositions légales qui régissent le recrutement, le détachement, la rémunération et l’admission à la retraite des agents de l’Etat qu’ils soient fonctionnaires ou non fonctionnaires.