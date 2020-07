Rapports : L’IGE met à nu des dérives au Pèlerinage à la Mecque 2016

Les trois rapports publics de l’IGE (2016,2017, 2018-2019) ont été remis hier, lundi, au chef de l’Etat Macky Sall par le Vérificateur général de l’Inspection générale d’Etat, François Collin. Ils portent sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes de l’Etat et ses démembrements. Plusieurs démembrements de l’Etat ont été épinglés. Et de réels manquements dans l’organisation du Pèlerinage à la Mecque ont été noté.

Le rapport a mis le focus sur l’organisation et la préparation du 15ème sommet de la Francophonie et le pèlerinage 2016 à La Mecque. Il en est aussi du programme de gestion des déchets solides urbains de la Région de Dakar et du programme de renforcement et de consolidation des acquis du ministère de l’Environnement. «Dans tous les cas, les règles et principes de la commande publique et ceux de la finance publique ont été bafoués, tant l’obligation de mise en concurrence, l’efficience et la performance ont été perdues de vue. Au total, les différents manquements relevés confirment une fois de plus l’impérieuse nécessité d’améliorer le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle externe des administrations au triple plan de l’effectivité, de l’exhaustivité et de la qualité» souligne les hommes de François Collin.