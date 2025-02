Rationalisation…Sonko et ses ministres oublient leur plus grand chantier

En venant au pouvoir, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a un objectif bien défini. Avec leur PROJET, Ousmane Sonko et Cie veulent déboulonner le système. Pour se faire, ils se sont lancés dans une rationalisation sans fin. Le balai des Patriotes est en train de faire de nombreux dégâts. Si beaucoup soutiennent cette initiative, il n’en demeure pas moins que le régime du président Bassirou Diomaye Faye s’est perdu dans ses priorités.

Le ministère de la Communication suscite la colère après la publication de la liste des médias dits conformes au Code de la presse. Une procédure considérée comme une violation de la loi par les organisations syndicales de la presse. Après des mois de travaux, il ressort des conclusions que, sur les 638 médias déclarés, seuls 258 répondent aux exigences du Code de la presse et peuvent donc poursuivre leurs activités. En revanche, 380 sont jugés non conformes par le ministère de la Communication et devront stopper leurs activités, le temps de se mettre en règle, au risque d’être sanctionnés. Mais jusque-là, les médias ne savent toujours pas les motifs pour lesquels ils sont recalés.

Une rationalisation qui fait grand bruit. Dans le Pastef et chez beaucoup de sénégalais, Alioune Sall se précipite en besogne. D’ailleurs, ce qui s’est passé avec les listes le prouve à suffisance. Beaucoup de manquements ont été notés. Des médias ont été exclus alors qu’ils avaient tous les documents requis. Les recalés attendent toujours qu’on leur donne les motifs pour lesquels ils ne sont pas dans les listes définitives. Pour couronner le tout, le ministère de la Communication n’a toujours pas encore indiqué aux recalés comment faire pour se mettre en règle. Car faire fermer des médias sera la plus grande erreur que ce régime fera.

Dans cette cacophonie, des voix continuent de se lever pour faire comprendre au président et à son premier ministre que la régulation de la presse n’est pas l’urgence de l’heure. «Rationaliser les partis politiques était plus prioritaire que ces bruits de bottes contre les médias dont les citoyens ont pourtant besoin pour s’exprimer et s’informer. Aucun des plus de 350 partis politiques du Sénégal ne respecte la loi en la matière. Alors, on attend quoi ? Où est la témérité utilisée contre les médias ?», s’interroge un fervent défenseur du Pastef sur ses plateformes de réseau social.

Et il n’a pas trop de s’interroger. Récemment, le président Bassirou Diomaye Faye avait soulevé la question. « L’inflation notée des partis politiques, favorisée par une application trop laxiste des textes en vigueur, a conduit à une fragmentation excessive et une inflation préoccupante, préjudiciable à une respiration démocratique de qualité», avait déploré le chef de l’Etat dans son tout premier discours de fin d’année. Le locataire du Palais annonçait dans la foulée que « dans un avenir proche, des concertations sur notre système politique se tiendront dans le but d’y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et plus de rationalisation ».

De quatre formations légalement reconnues sous Senghor, à 45 durant les 20 ans du régime Diouf, les partis politiques ont connu une explosion sous Wade (188) et Macky Sall (339). Tous les régimes qui sont passés ont posé le débat. Mais aucun d’entre eux n’a réussi à faire le ménage dans un pays où la majorité passe leur temps à faire de la politique. Ça aurait été plus utile aux sénégalais de ne plus avoir une quarantaine de listes pour une élection. C’était mieux que de tenter d’envoyer des journalistes au chômage malgré leur situation qui est déjà précaire.

Tout ce qu’on reproche à la presse se trouve au niveau des partis politiques. Car, beaucoup d’entre eux ne tiennent pas de congrès annuels encore moins ne transmettent aux services du ministère de l’Intérieur leurs états financiers. A cela, il faut ajouter la problématique de la participation aux élections. Contrairement aux dispositions de cette loi sur les partis politiques, la moitié des formations politiques créées au cours de ces dernières années ne font pas de la conquête et la conservation du pouvoir leur finalité. Voilà le véritable combat de Ousmane Sonko et de ses ministres.

Au lieu de passer son temps à vouloir mettre des bâtons dans les roues des acteurs de la presse, le régime devrait se pencher sur le cas des partis politiques. Le Sénégal ne se développera jamais si tout le monde utilise la politique comme raccourcis. Il est temps pour les nouvelles autorités de mettre fin à ses pratiques tout en laissant les journalistes respirer.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn