Une opposition «faible» face au «tout-puissant» Pastef

C’est le grand réveil de l’opposition sénégalaise. Depuis que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a pris le pouvoir, il gouverne sans opposition. Les personnes censées se dresser contre lui. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont déroulé le «PROJET» sans obstacle. Mais c’est la fin de l’accalmie. Malheureusement les opposants sont très affaiblis dans le contexte actuel.

Réunissant 71 partis de l’opposition, le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) entend démontrer que la domination de Pastef « ne reflète aucunement la réalité du rapport de forces politique ». Parmi les formations membres figurent Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, l’ARC d’Anta Babacar Ngom, ainsi que d’autres partis. Dans leur déclaration, ces opposants dénoncent ce qu’ils considèrent comme une menace grave sur les valeurs fondamentales de la République et affirment leur volonté de rassembler les forces vives de la nation pour organiser la résistance face aux politiques du régime de Pastef.

Le FDR prévoit dans les prochaines semaines des actions majeures, axées sur : « la défense des libertés démocratiques, la gestion démocratique du processus électoral et une solidarité avec les populations en lutte », note la déclaration générale. Avec cette nouvelle coalition, l’opposition sénégalaise affiche sa détermination à structurer sa riposte face au gouvernement et à peser dans le débat politique national. Mais ces résistants ont une très grande faiblesse. Face au Pastef, l’opposition se bat en ordre dispersé. Beaucoup de ténors ne sont pas membres du FDR.

Selon Le Quotidien, Amadou Ba et ses camarades estiment qu’il leur est impossible de partager une même structure avec des acteurs politiques qui les ont abandonnés lors des élections présidentielle et législatives de 2024. Une position qui reflète les tensions persistantes entre l’ancien chef du gouvernement et ses ex-partenaires politiques. Surtout les membres de l’Alliance Pour la République (APR). Dans la Nouvelle Responsabilité, on voit en Macky Sall et ses hommes des «traîtres» qui ont pactisé avec l’adversaire.

La « Nouvelle Responsabilité », initialement annoncée parmi les membres du FDR, n’a finalement pas pris part à la réunion des leaders de l’opposition. L’ancienne ministre Zahra Iyane Thiam, qui devait représenter le mouvement, a été informée qu’elle n’était pas mandatée pour y assister. Un signe clair du refus d’Amadou Ba et de ses proches de s’associer à cette coalition. Mais une mauvaise stratégie face à Pastef qui a réussi à se construire une alliance qui rivalise avec Benno Bokk Yakaar au temps de l’ancien régime.

Au moment où l’opposition se chamaille, le Pastef reste immuable. Depuis l’élection présidentielle du 25 mars 2024, beaucoup de partis et mouvements ont rejoint Ousmane Sonko et Cie dans la Coalition Diomaye Président. Ce qui a permis à l’actuel premier ministre d’avoir une puissante force politique. Des hommes et femmes, aidés par les réseaux sociaux, qui passent tout leur temps à tirer sur des adversaires qui dorment.

Pour ne rien arranger, l’opposition a démontré qu’elle ne pèse plus sur la balance politique. Les jeunes tournent de plus en plus le dos aux politiciens classiques. Les résultats des deux dernières élections (présidentielle et législatives) démontrent clairement qu’une majorité des sénégalais a choisi la voie du changement. Ce qui veut dire que la bande à Amadou Ba devra faire preuve d’ingéniosité pour se remettre en scelle face à un Pastef qui a le vent en poupe. Pour l’opposition, c’est s’unir ou disparaître !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn