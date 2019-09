Le Real Madrid reçoit ce mercredi Osasuna (21h) pour la 6e journée de Liga. Alors que les matchs s’enchaînent pour le club espagnol, les blessures aussi à l’image de celle de Ferland Mendy, écarté des terrains pour deux à trois semaines. Une situation qui déplaît à Zinedine Zidane.

Les blessures s’enchaînent pour le Real Madrid. L’arrière gauche français du Ferland Mendy s’est blessé mardi pour la deuxième fois de la saison, poussant Zinedine Zidane à fustiger les cadences imposées par le calendrier aux joueurs. Les médecins du Real ont diagnostiqué « une lésion musculaire à l’adducteur de la jambe gauche » à Ferland Mendy, selon un communiqué du club, déjà privé de plusieurs titulaires par des blessures musculaires.

Selon le quotidien As, Ferland Mendy qui avait déjà subi une déchirure à la cuisse droite en juillet peu après son transfert pour 48 millions d’euros, devrait être indisponible deux à trois semaines et ratera donc le derby face à l’Atlético samedi.

« Les joueurs ne se reposent jamais »

« Cela me gêne de voir Ferland de nouveau indisponible, parce qu’il était bien et content d’être là. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver », a réagi l’entraîneur Zinedine Zidane en conférence de presse ce mardi avant de mettre en cause le calendrier chargé. « Les joueurs ne se reposent jamais, ils ont des matches en sélection, et après les sept matches qui arrivent maintenant ils auront de nouveau la sélection. C’est compliqué », a lancé Zidane qui s’est dit « gêné mais pas inquiet ».

« Cela me gêne beaucoup parce que je ne veux pas que mes joueurs se blessent, mais c’est un aspect du football que nous ne contrôlons pas bien. Nous prenons beaucoup soin des joueurs et les gens qui travaillent ici sont très compétents, mais ça ne suffit pas », a ajouté Zidane.

Une multitude d’absents

Deuxième de Liga et engagé en Ligue des champions, le Real a un calendrier très chargé, avec deux rencontres par semaine pendant trois semaines d’affilée. L’indisponibilité de Mendy complique encore la tâche du technicien français, confronté à une pluie de blessures, dont celle de l’autre arrière gauche, le Brésilien Marcelo, du Ballon d’Or Luka Modric ou d’Isco.

Ces trois-là « sont sur le point d’être de retour avec l’équipe et nous allons voir comment nous allons faire », a assuré Zidane, également privé d’Eden Hazard, Marco Asensio et James Rodriguez, entre autres. Vainqueur dimanche de Séville (1-0), le club madrilène reçoit Osasuna dès mercredi, poursuit avec l’Atlético dimanche puis avec Bruges en Ligue des champions le mardi 1er octobre, Grenade samedi 5… et devra ensuite laisser ses internationaux à disposition de leurs sélections.