Fronde au PDS : Le bureau de Belgique dans la danse, Wade et son fils ont des soucis

La fronde qui s’abat au Parti démocratique sénégalais (PDS) prend de plus en plus des proportions inquiétantes pour son secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade. C’est ce dernier que son père voudrait qu’il prenne les commandes du PDS en le succédant. Déjà désigné candidat du PDS lors de la dernière élection présidentielle, Karim Wade n’a pu y prendre part. Sa candidature ayant été invalidée par le Conseil constitutionnel, du fait de sa condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), Karim Wade est resté dans le confort de son exil au Qatar, et n’a pas voulu revenir au Sénégal, comme l’y invitaient certains de ses frères libéraux afin de mener le combat contre le régime du Président Macky Sall.

Remontés contre lui, la pilule a été amère à avaler pour ses frères libéraux qui voulaient qu’il revienne au Sénégal, lorsque l’ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade a décidé de remanier les instances dirigeantes, en mettant dans les postes de commande les inconditionnels de son fils, y écartant du coup tous ceux qui n’étaient pas favorables à ce dernier, afin de lui tracer la voie libre pour qu’il le remplace à la tête du PDS. Ce qui a entrainé la fronde animée à l’intérieur du PDS par Oumar Sarr et compagnie qui font tout pour faire échec à ce projet de Me Abdoulaye Wade.

Et Me Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade doivent avoir bien des soucis à se faire. La fronde enfle au PDS. Et les animateurs de cette fronde disposent de bien des atouts pour leur faire face. Contrairement aux inconditionnels de Karim Wade qui ne disposent d’aucune base au PDS, ceux qui sont derrière la fronde contrôle des fédérations de ce parti. La preuve par mille que la tâche n’est guère facile pour Me Abdoulaye Wade et son fils Karim, cette résolution signée par dix des onze membres du bureau du PDS en Belgique qui mettent en garde leur secrétaire général national.

« Monsieur le Secrétaire Général National, retenez donc qu’au niveau de la Belgique, nous sommes contre le clonage du parti qui vise à remplacer tout dirigeant de section ou de fédération par des karimistes. Nous voulons un PDS uni où chacun aura sa place et le droit d’aspirer à diriger le parti. La conquête du parti doit se faire sur la base du respect de la charte du parti et non sur le népotisme. », lui lancent-ils.

Et de poursuivre : « La désignation du futur candidat qui doit représenter le PDS à la prochaine élection présidentielle de 2024 doit se faire sur la base d’élections primaires ou à la suite d’un congrès d’investiture. » Désaveu ne peut être plus cinglant pour Me Abdoulaye Wade et son fils qui sont avertis.

La rédaction de Xibaaru