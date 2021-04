Rebondissement dans l’affaire du Bébé décédé à « La Cigogne bleu »

Selon Les Échos, ça bouge dans l’affaire du bébé S. B. Dia âgé de 10 mois et décédé à la crèche «La Cigogne Bleue». D’après le journal, le juge du 8e cabinet, Mamadou Seck, en charge du dossier, prévoit une délégation judiciaire.

Pour rappel l’enfant de 10 mois est mort après une asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire. En termes plus clairs, le bébé s’est étouffée quand on lui donnait à manger dans une crèche de la place. Plusieurs personnes, dont le père et la mère de l’enfant, mais également les responsables de la crèche, parmi lesquels la directrice elle-même ont été auditionnées.