Recrutement à la FASTEF : Des acteurs de l’éducation félicitent Macky Sall

Merci M.le Président Macky SALL, d’accorder une attention particulière à la formation et au recrutement à la FASTEF…Par Cheikh Ndiaye

En conseil des ministres du Mercredi 10 Février 2021, le Président de la République , Son Excellence Macky SALL a évoqué la situation à la FASTEF en insistant sur deux aspects essentiels à savoir, la formation des enseignants et le recrutement : << …concernant la formation des enseignants à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF) et dans les écoles dédiées, le Président de la République demande aux Ministres en charge de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, de la Fonction Publique et des Finances, d’engager des diligences appropriées à une planification stratégique des recrutements et à la programmation optimale des formations des enseignants à la FASTEF et dans les différentes écoles et instituts concernés >>.

En expert de l’éducation, le Président de la République a mis le doigt sur la formation et le recrutement des enseignants qui sont aussi des intrants clés de la qualité du système éducatif. Les enseignants en général et ceux en formation à la FASTEF en particulier sont d’autant plus satisfaits que le chef de l’État a instruit les ministres de l’éducation , de l’enseignement supérieur, de la fonction publique et des finances à travers une planification rigoureuse, de prendre toutes les dispositions pertinentes pour une formation et un recrutement judicieux des enseignants. Améliorer la qualité du système éducatif à travers une formation continue et de qualité est la préoccupation fondamentale des vaillants enseignants , c’est pourquoi l’évocation en conseil des ministres réconcilie les acteurs directs du système et les autorités centrales, une preuve tangible de l’importance que le chef de l’ Etat accorde au capital humain.

Nous félicitons donc le Président de la République, Son Excellence Macky SALLL, pour cet engagement renouvelé pour la qualité du système éducatif et son intérêt particulier pour la formation et le recrutement des enseignants.

Cheikh NDIAYE

Professeur d’Enseignement Secondaire