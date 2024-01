Réflexion sur le report de l’élection présidentielle

En effet après avoir fait une analyse approfondie, il y a nécessité ( et je pense qu’on peut y arriver avec des arguments solides) de reporter par consensus. Car ayant écouté les commentaires de beaucoup de forums et des gens de tous bords, il est important de relever leur lecture :

– comment valider la candidature de quelqu’un en prison qui a un parti banni,le Sénégal n’est pas le niger

– comment un candidat qui a un groupe parlementaire ne peut être candidat pour des raisons de date de décret,

– les juges ou ils ont refusés au fils d’abdoulaye wade d’être candidat malgré la renonciation de sa nationalité ( le peuple se moque du décret)

– ousmane sonko est en prison privé de participer etc..

Dans ses conditions que tout le monde participe en repoussant les élections de 6 ou 12 mois ( avec un gouvernement mixte ou d’union) pour parfaire la démocratie avec des modifications de certaines dispositions légales permettant à tout le monde de participer ( jurisprudence pour karim avoir déposé sa demande de renonciation 8 ou 9 mois avant les élections, sortir sonko et l’autre de prison pour apaiser la situation et rassurer leur partisan)

Appeler en urgence à un dialogue national avec les 97 candidats et les partis politiques.

Il faudrait que l’on accepte TOUS que les candidats actuels validés par le conseil constitutionnel demeurent les candidats et exceptionnellement accepter que sonko et karim et les autres 44 soient candidats ( l’opposition parlait d’élections inclusives), et à partir des prochaines élections supprimer le parrainage citoyen.

Cela donnera aux candidats le temps de mieux se préparer. En profitant de cette période aussi de supprimer le parrainage citoyen ( qui pose problème) Proposer uniquement le parrainage des élus ( comme en France). S’accorder pour remonter la caution à 100 millions pour les présidentielles, 10 millions pour être député, 5 millions pour être maire..Par ailleurs il est important de réfléchir sur l’agenda électorale.S’accorder durant cette période sur la refonte du calendrier électorale pour en faire des élections générales ( on ne peut plus continuer tous les 2 ans à avoir de élections quand même surtout que c’est incompatible avec un mandat de 5 ans).

Autant de sujets importants qui corrigeront certaines dispositions légales, et ancrer la stabilité politique.

Car la cause de tout ceci est que c’est la 1ère fois dans l’histoire politique du Sénégal que le président sortant ne se présente pas et l’a annoncé contre toute attente tardivement(et il a bien fait sinon c’était du Hollande 16 mois à rien faire.)

je suis au courant qu’il y a des gens qui manœuvrent au lieu d’œuvrer, même si le souhait de Macky sall est de remettre les clés le 3 avril, seul Macky Sall peut apporter ces grands changements qui renforceront la vitrine de la démocratie Sénégalaise qui fait la fierté de toute l’ Afrique et les partenaires

Réflexion d’un grand Fedayin Wadiste Eternel et Mackyiste éclairé