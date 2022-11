Refondation de l’Organisation de la Francophie: L’Omart Sénégal interpelle Macky et Macron

L’OMART invite les chefs d’État et de gouvernement francophones qui se réunissent à Djerba, en Tunisie, les 19-20 novembre prochain, de veiller à la renaissance et à la refondation de l’Organisation Internationale de la Francophie.

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, est tout particulièrement invité à saisir le Président Macron dans cette perspective rive.

Le cri poignant et militant du poète sénégalais Aladou Lamine Sall dans un article de vérité paru cette semaine, démontre combien l’urgence s’impose pour la refondation de l’espace francophone avec une OIF plus efficace, plus performante, plus outillée, dépouillée de son gigantesque .armée de fonctionnaires

La francophonie, c’est d’abord la culture, la langue française, les langues africaines.

Elle doit œuvrer au développement culturelle, artistique et veiller au rayonnement et à l’offre de sa langue.

Un sommet extraordinaire s’impose.

L’OMART s’engage à prendre part à cette refondation en offrant son expertise et ses cahiers de charge.

C’est tout l’espace francophone,ses écrivains, ses poètes, ses artistes, ses penseurs, ses universitaires, ses jeunes, ses veilleurs politiques, qui sont appelés à servir.

L’OMART en appelle à la sauvegarde et au maintien des Jeux de la Franvophonies, le seul et unique lieu et moment de rassemblement de la jeunesse francophone, moteur de la Francophonie

Pour l’Omart sénégal

Le président

Abdoulaye mamadou Guissé

Et

Le président du conseil scientifique Omart Sénégal

Idrissa Diop musicien international

Le 14 nov. 2022