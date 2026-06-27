Réforme constitutionnelle : Bassirou Dieng accuse Pastef de vouloir « faire pire qu’en 2011 et 2024 »

À deux jours de l’examen d’une proposition de révision constitutionnelle à l’Assemblée nationale, Bassirou Dieng, journaliste et coordonnateur national de la Cellule Média de la coalition Diomaye Président, dénonce une tentative de « tripatouillage » de la Constitution par le groupe parlementaire Pastef. Dans un communiqué, il établit un parallèle avec les crises constitutionnelles de 2011 et de 2024 et appelle les Sénégalais à se mobiliser.

Le débat autour de la révision de la Constitution continue de susciter de vives réactions. Dans un communiqué rendu public, Bassirou Dieng, journaliste et coordonnateur national de la Cellule Média de la coalition Diomaye Président, accuse le groupe parlementaire Pastef et son leader, Ousmane Sonko, de vouloir modifier la Loi fondamentale « à des fins politiciennes ».

Selon lui, l’histoire politique du Sénégal est marquée par plusieurs tentatives de modification de la Constitution qui ont été rejetées par une forte mobilisation populaire. L’auteur du communiqué, publié sur sa page Facebook, revient notamment sur la crise politique de 2024, lorsque l’ancien président Macky Sall avait engagé une démarche visant à reporter l’élection présidentielle à travers un vote de sa majorité parlementaire.

« Le peuple sénégalais est sorti en masse pour lui imposer le respect de l’ordre constitutionnel », affirme-t-il, rappelant que l’élection présidentielle s’était finalement tenue et avait conduit à l’élection de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour.

Bassirou Dieng évoque également les événements de juin 2011, lorsque le président Abdoulaye Wade avait proposé une réforme constitutionnelle prévoyant notamment l’élection d’un président et d’un vice-président sur un même ticket et la possibilité d’être élu dès le premier tour avec 25 % des suffrages exprimés. Cette initiative avait provoqué une importante mobilisation populaire conduite par le Mouvement du 23 juin (M23), contraignant finalement le chef de l’État de l’époque à retirer son projet.

Pour Bassirou Dieng, la proposition actuellement portée par le groupe parlementaire Pastef constitue une situation « pire que 2011 et 2024 ». Il estime que « le peuple sénégalais, qui a toujours refusé que sa charte fondamentale soit modifiée à des fins politiciennes, n’acceptera pas qu’un groupe parlementaire modifie la Constitution à sa guise ».

Dans son communiqué, il appelle les citoyens à se mobiliser le lundi 29 juin 2026 afin de s’opposer à cette réforme. « Ce qu’il n’a pas accepté avec les groupes parlementaires libéraux et de Benno Bokk Yaakar, il ne l’acceptera pas avec le groupe parlementaire de Pastef », soutient-il.