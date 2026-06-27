Mbao : Les travaux du pont reliant Ndoyenne à Gokh Bi officiellement lancés

Attendu depuis de nombreuses années par les habitants, le pont en bois reliant les quartiers de Ndoyenne et Gokh Bi, à cheval entre Mbao et Petit Mbao, est entré dans sa phase de réalisation. Porté par Pape Ousseynou Pouye, ce projet vise à améliorer la mobilité des populations, à renforcer la sécurité des usagers et à favoriser le développement local.

L’événement a réuni de nombreux habitants, des représentants des Associations sportives et culturelles (ASC), des délégués de quartier ainsi que plusieurs associations locales, venus assister au démarrage d’un projet présenté comme une réponse concrète à une revendication de longue date des riverains.

Portée par Pape Ousseynou Pouye dans le cadre de son initiative « POP AGIT », cette réalisation a pour ambition de mettre fin aux difficultés de circulation qui affectent quotidiennement les populations des deux quartiers. Pendant des années, les habitants ont été contraints d’effectuer de longs détours pour traverser cette zone, avec des conséquences sur leurs déplacements, leurs activités économiques et l’accès aux services essentiels.

Une fois achevé, le pont permettra de désenclaver cette partie de Mbao en facilitant les déplacements des habitants. Il offrira notamment un passage plus rapide et plus sécurisé aux écoliers, aux pêcheurs ainsi qu’à l’ensemble des usagers qui empruntent quotidiennement cet axe.

Au-delà de son utilité pratique, cette infrastructure est également présentée comme un facteur de rapprochement entre les communautés de Mbao et de Petit Mbao. En améliorant la mobilité et les échanges entre les deux quartiers, elle devrait contribuer à renforcer la cohésion sociale tout en créant de nouvelles opportunités de développement économique et communautaire.

Les initiateurs du projet estiment que cette réalisation illustre l’importance des actions de proximité répondant directement aux préoccupations des populations. Ils ont salué la mobilisation des habitants, des ASC, des délégués de quartier et des associations locales, dont l’implication a permis le lancement effectif des travaux.

« Construire un pont, c’est bien plus que relier deux rives : c’est rapprocher des communautés, faciliter le quotidien et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de développement », ont souligné les promoteurs de l’initiative.

À travers cette nouvelle réalisation, Pape Ousseynou Pouye poursuit les actions menées sous la bannière « POP AGIT », un programme qui met l’accent sur des initiatives de proximité destinées à améliorer concrètement les conditions de vie des populations.

Les riverains espèrent désormais que les travaux se dérouleront dans les délais afin que cet ouvrage, attendu depuis plusieurs années, puisse rapidement être mis en service et transformer durablement le quotidien des habitants de Ndoyenne, de Gokh Bi, de Mbao et de Petit Mbao.