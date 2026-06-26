Mondial 2026 : Le Sénégal se relance avec éclat

Après deux revers initiaux, les Lions de la Teranga ont retrouvé leur mordant en dominant largement l’Irak (5-0). Une prestation aboutie qui redonne confiance aux hommes de Pape Thiaw et relance leurs espoirs de qualification parmi les meilleurs troisièmes.

Le scénario idéal s’est dessiné dès les premières minutes. Sur un corner de Lamine Camara, Abdoulaye Seck s’impose dans les airs et voit sa tête déviée par Habib Diarra finir au fond des filets (4e). Le Sénégal prend l’avantage et impose son rythme. La rencontre bascule rapidement : lancé vers le but, Sadio Mané est stoppé irrégulièrement par Sulaka.

Après recours à la VAR, l’arbitre Anthony Taylor expulse le défenseur irakien (14e). En supériorité numérique, les Lions contrôlent le jeu mais peinent à convertir leur domination en occasions franches. Basil, le gardien adverse, s’interpose notamment sur un coup franc de Mané. À la pause, le Sénégal mène, sans toutefois avoir totalement verrouillé la partie.

La seconde période change la donne. Plus incisifs, les Sénégalais accélèrent et doublent la mise grâce à Ismaïla Sarr, bien servi par Camara après une erreur défensive (56e). Le coaching de Pape Thiaw s’avère décisif : entré une minute plus tôt, Pape Gueye inscrit un bijou d’une frappe enroulée (59e). Le milieu signe ensuite un doublé d’une demi-volée puissante (72e), avant qu’Iliman Ndiaye ne parachève le festival offensif d’une frappe sèche (82e).

Avec ce succès retentissant, le Sénégal affiche désormais une différence de buts positive (+2) et peut encore espérer accrocher une place qualificative. Une victoire qui redonne des couleurs à tout un groupe, déterminé à poursuivre l’aventure.