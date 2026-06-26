Coupe du monde 2026 : Ces scénarios possibles pour les Lions

Le Sénégal affronte l’Irak ce vendredi, à Toronto. Les Lions aspirent à finir parmi les meilleurs troisièmes de groupes et poursuivre son aventure à la Coupe du monde 2026.

Après la défaite inaugurale contre la France (3-1) et celle concédée face à la Norvège (3-2), le Sénégal reste encore en vie dans cette Coupe du monde 2026. Pape Thiaw et ses hommes peuvent encore se qualifier pour les 16es de finale en terminant parmi les 8 meilleurs troisièmes, des 12 groupes, même s’ils n’ont plus leur destin en main avant le match contre l’Irak.

En l’état, les Lions du Sénégal sont 12es sur 12 équipes éligibles, et donc virtuellement éliminés. La nuit de jeudi à vendredi a apporté de mauvais nouvelles puisque l’Équateur, la Suède et le Paraguay ont rejoint la Bosnie-Herzégovine parmi les troisièmes de groupes comptant 4 points, des adversaires que le Sénégal, qui comptera au maximum trois points, ne pourra plus rattraper.

Parmi les équipes ayant déjà joué tous leurs matchs, il est possible de rattraper seulement la Corée du Sud (3 points, -1) et l’Ecosse (3 points, -3). Pour passer, la bande à Pape Thiaw doit s’imposer en améliorant sa différence de buts (-3 actuellement) par rapport à ces équipes, tout en en laissant au moins deux autres derrière elle.

Dans cette optique, des matchs nuls nuls dans les groupes H (Espagne, Uruguay, Cap-Vert, Arabie Saoudite) et G (Egypte, Iran, Belgique, Nouvelle-Zélande) pourraient faire les affaires du Sénégal, tout comme des défaites de l’Algérie (groupe J), de la RDC (groupe K) et de la Croatie face au Ghana (groupe L) le lendemain. Autrement dit, les Lions risquent de trembler jusqu’au bout.

Source : Igfm