Alioune Tine met en garde contre une réforme constitutionnelle sans consensus

L’annonce du dépôt d’une proposition de loi de révision constitutionnelle par les députés de Pastef a provoqué une avalanche de réactions au Sénégal. Parmi les voix les plus critiques, celle d’Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center, qui insiste sur la nécessité d’un large accord national avant toute modification de la Loi fondamentale.

« Le peuple ne se réduit pas à la majorité des électeurs », a déclaré le défenseur des droits humains ce vendredi 26 juin 2026, rappelant que « les électeurs ne représentent qu’une minorité ». Selon lui, ignorer les sensibilités minoritaires dans un débat aussi crucial expose le pays à de graves fractures sociales.

Pour étayer son avertissement, Alioune Tine a évoqué la mobilisation du 23 juin, où une partie de la population s’était opposée frontalement à l’Assemblée nationale sur un projet similaire. « C’est une leçon à retenir », a-t-il souligné, avant de lancer un mot d’ordre clair : « Dialoguer, dialoguer, dialoguer ».