Amendements de Pastef : Le Gouvernement plaide pour un consensus national

Alors que l’Assemblée nationale examine une proposition de loi constitutionnelle initiée par les députés du groupe parlementaire Pastef, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de privilégier le dialogue et la concertation. Devant la Commission des Lois, le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a défendu les amendements gouvernementaux tout en appelant à un consensus national sur les réformes envisagées.

Le Gouvernement du Sénégal a réitéré son attachement au dialogue et à la concertation dans le cadre du processus de révision constitutionnelle en cours. Représentant l’Exécutif devant la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a appelé à une implication plus large des acteurs politiques et de la société civile dans les discussions relatives aux amendements proposés par les députés de la majorité parlementaire.

La Commission des Lois était réunie pour examiner la proposition de loi constitutionnelle n°17/2026, portée par les députés du groupe parlementaire Pastef. À cette occasion, le ministre de la Justice a présenté et défendu les quatre amendements introduits par le Gouvernement dans le cadre de cette révision.

Dans son intervention, Me Moussa Sarr a salué le travail effectué par les membres de la Commission ainsi que la qualité des débats parlementaires autour des différentes propositions soumises à leur appréciation. Il a notamment souligné « la pertinence des échanges » et l’engagement des députés dans l’examen des textes.

Toutefois, le Garde des Sceaux a insisté sur la nécessité d’aborder les réformes constitutionnelles avec prudence et responsabilité. Selon lui, la Constitution représente le fondement du pacte républicain sénégalais et toute modification substantielle de ses dispositions doit être précédée d’une réflexion approfondie et d’une concertation inclusive.

« Toute modification substantielle de ses dispositions doit s’inscrire dans une démarche inclusive associant l’ensemble des forces vives de la Nation », a rappelé le ministre, en évoquant notamment l’importance d’associer l’opposition, la société civile et les différentes sensibilités nationales aux discussions.

Me Moussa Sarr a également souligné qu’aucune réforme constitutionnelle majeure n’a été menée au Sénégal depuis 1992 sans qu’elle ne soit précédée de consultations ou d’un dialogue national impliquant les principaux acteurs politiques et sociaux. Selon lui, cette pratique a largement contribué à la stabilité institutionnelle du pays et à la légitimité des réformes entreprises au fil des années.

Dans cette perspective, le Gouvernement a exprimé ses réserves quant à la démarche retenue pour la présente proposition de révision constitutionnelle. Il estime que les changements envisagés à travers certains amendements, compte tenu de leur portée institutionnelle et de leurs implications pour le fonctionnement de la République, méritent un débat plus large et plus inclusif.

Le ministre de la Justice a ainsi invité les députés à favoriser la mise en place d’un cadre de dialogue réunissant l’ensemble des parties prenantes. Une telle démarche permettrait, selon lui, d’approfondir les discussions et de rechercher le consensus nécessaire autour de questions jugées déterminantes pour l’avenir des institutions du pays.

Réaffirmant la disponibilité du Gouvernement à accompagner toutes les initiatives susceptibles de renforcer la démocratie et l’État de droit, Me Moussa Sarr a plaidé pour une approche fondée sur « l’écoute, la concertation et la responsabilité ».

Le Garde des Sceaux a exprimé le souhait que soit préservée la tradition sénégalaise du dialogue politique et institutionnel, qu’il considère comme l’un des principaux garants de la stabilité démocratique et de la cohésion nationale.