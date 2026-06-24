Intrusion armée à la SOCAS : Des dégâts matériels mais pas de pertes financières

La Société de Conserves Alimentaires au Sénégal (SOCAS) a annoncé avoir été victime d’une intrusion armée dans la nuit du 21 au 22 juin 2026 sur son site industriel de Savoigne. Selon un communiqué officiel, un groupe d’individus munis de machettes et d’une arme à feu a pénétré dans les locaux administratifs, causant des actes de vandalisme.

La direction précise qu’aucune somme d’argent n’a été dérobée et que les dommages constatés concernent essentiellement des dégradations matérielles. Deux personnes ont subi des blessures légères et ont été immédiatement prises en charge.

La SOCAS a tenu à remercier la Brigade de Gendarmerie de Diama pour son intervention rapide, qui a permis de sécuriser les lieux et de rétablir l’ordre. Une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs de ces actes.

Face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, la direction invite à la prudence et à ne pas relayer d’informations non vérifiées. Elle assure que les activités de l’entreprise se poursuivent normalement et que des mesures supplémentaires sont prises pour renforcer la sécurité du site.