Le journaliste Mor Mbaye Cissé bénéficie d’une liberté provisoire

Le journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, a obtenu, ce mercredi 24 juin 2026, une liberté provisoire. Il sera jugé le lundi 29 juin 2026. Le reporter est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles à la suite de publications relatives à une affaire de vol impliquant le fils d’un magistrat.

Pour rappel, le journaliste avait publié en exclusivité un article concernant l’arrestation du fils d’un juge du Pool Judiciaire Financier (PJF). Le jeune homme avait été appréhendé vendredi dernier en possession de 25 millions de FCFA, dans le cadre d’une enquête portant sur un vol de 100 millions de FCFA commis en bande organisée.

Seneweb rappelle que, lors de ses premières déclarations, le mis en cause avait affirmé avoir dérobé cette somme directement dans l’armoire de son père. C’est précisément la révélation de ces propos initiaux qui est aujourd’hui reprochée au journaliste par le parquet.

En effet, les investigations policières menées ultérieurement ont établi que l’argent ne provenait pas des fonds du magistrat, mais bien du vol en bande organisée qui faisait l’objet de l’enquête.