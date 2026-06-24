Affaire ASER : une plainte déposée contre le député Thierno Alassane Sall

L’avocat Me Patrick Kabou a annoncé ce mardi le dépôt d’une plainte visant le député Thierno Alassane Sall dans le cadre du dossier relatif à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), une affaire qui suscite de vives controverses depuis plusieurs mois.

Selon la robe noire, cette procédure marque une nouvelle étape dans le traitement judiciaire de ce dossier. Toutefois, Me Kabou a choisi de ne pas s’exprimer davantage sur le fond de l’affaire, estimant que celle-ci relève désormais exclusivement de la compétence des autorités judiciaires.

« Dès lors que la justice est saisie, il appartient aux enquêteurs et aux magistrats de mener leur travail en toute sérénité », a-t-il fait savoir, soulignant la nécessité de respecter le déroulement de la procédure ainsi que les droits de toutes les parties concernées.