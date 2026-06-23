Mondial 2026 : Le Ghana tient l’Angleterre en échec

Dans un match terne, l’Angleterre et le Ghana se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), mardi, lors de la deuxième journée du groupe I. Les deux sélections comptent désormais quatre points chacune et se rapprochent d’une qualification pour les seizièmes de finale.

La première période a été particulièrement pauvre en occasions, aucun tir cadré n’ayant été enregistré. Les Anglais ont monopolisé le ballon sans parvenir à déstabiliser un bloc ghanéen solide et discipliné. La seconde mi-temps n’a guère offert plus de spectacle, malgré les changements offensifs opérés par Thomas Tuchel.

Le Ghana aurait pu créer la surprise à la 79e minute, mais Prince Adu a manqué une opportunité énorme face à Jordan Pickford. En fin de rencontre, Bukayo Saka a vu sa tentative repoussée par Benjamin Asare, avant que Nico O’Reilly ne trouve la barre transversale et qu’Harry Kane ne manque le cadre.

Au final, les Three Lions se contentent d’un point qui les rapproche tout de même du prochain tour. De son côté, le Ghana peut également envisager la suite avec optimisme, sa qualification étant quasiment assurée.