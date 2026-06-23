Convocation de Mor Mbaye Cissé : les correspondants de Mbacké soutiennent le journaliste 

Le Cadre de concertation des correspondants régionaux de presse du département de Mbacké a exprimé, ce mardi 23 juin 2026, sa « vive préoccupation » après la convocation du journaliste Mor Mbaye Cissé Diop à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar.

Dans un communiqué, l’organisation indique avoir appris « avec une immense surprise » cette convocation visant le correspondant du site d’information Seneweb, convoqué pour des faits présumés de « diffusion de fausses nouvelles » à la suite d’une auto-saisine du Procureur de la République de Dakar.

Cette affaire trouve son origine dans la publication récente d’un article faisant état de l’arrestation du fils d’un magistrat du Pool judiciaire financier (PJF), soupçonné d’avoir dérobé 25 millions de francs CFA au domicile de son père. Toutefois, les investigations menées par les autorités auraient par la suite établi que les faits rapportés ne correspondaient pas à la réalité.

Selon le Cadre de concertation, le journaliste a alors réagi conformément aux règles professionnelles en procédant rapidement à une rectification. « Conformément à l’éthique et à la déontologie qui régissent notre métier, il a immédiatement publié un démenti et une clarification, diffusés dans les mêmes conditions de publication que l’article initial », souligne le communiqué.

L’organisation estime que cette démarche témoigne de la bonne foi du journaliste et s’interroge sur les raisons de la procédure engagée contre lui. « Le Cadre s’étonne d’autant plus de cette procédure judiciaire que la bonne foi du journaliste a été manifestement prouvée par cette prompte rectification », peut-on lire dans le document.

Face à cette situation, les correspondants régionaux de Mbacké ont exprimé leur « soutien inconditionnel » et leur « solidarité agissante » envers leur confrère. Ils assurent rester mobilisés et suivre de près l’évolution du dossier.

Le Cadre de concertation a également réaffirmé son attachement à la liberté de la presse et au libre exercice du métier de journaliste. Il rappelle que l’exercice de cette profession implique également « le droit à l’erreur de bonne foi dès lors qu’elle est promptement et honnêtement corrigée ».