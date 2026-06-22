Santé mentale : Ansoumana Dione interpelle le chef de l’État et propose un plan de sortie de crise

Le président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, a adressé une lettre d’engagement au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin de l’alerter sur la situation de la santé mentale au Sénégal et de proposer l’accompagnement de son organisation dans la recherche de solutions durables.

Dans cette correspondance datée du 21 juin 2026, le responsable associatif dresse un constat préoccupant de la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. Selon lui, « le Sénégal traverse des moments extrêmement difficiles, en matière de prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ». Il rappelle que, dans un contexte mondial marqué par une attention croissante portée aux questions de santé mentale, ce secteur constitue « un défi majeur notamment pour les pays en voie de développement dont le nôtre ».

Ansoumana Dione estime que les politiques mises en œuvre jusqu’à présent n’ont pas permis de répondre efficacement aux attentes des patients et de leurs familles. Il regrette que le système sanitaire sénégalais « n’arrive toujours pas à mettre en place une politique de santé mentale capable d’apporter des réponses correctes aux multiples préoccupations des milliers de familles touchées souffrant en silence depuis plusieurs années ».

Pour le président de l’ASSAMM, cette situation exige des mesures urgentes et une implication accrue des pouvoirs publics afin d’améliorer les conditions de prise en charge des malades mentaux et de lutter contre leur marginalisation.

Fort de son expérience de terrain auprès des personnes atteintes de troubles psychiques, Ansoumana Dione réaffirme la disponibilité de son organisation à contribuer aux efforts de l’État. Dans sa lettre, il indique que l’ASSAMM souhaite « apporter tout notre soutien, vu notre riche expérience et notre savoir-faire, pour permettre à notre pays de mieux affronter les difficultés que rencontrent la population en santé mentale ».

Dans cette perspective, il sollicite une audience avec le chef de l’État afin de lui soumettre des propositions concrètes. « Nous vous demandons de bien vouloir faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous recevoir en audience afin que nous puissions vous présenter un plan de sortie de crise », écrit-il, estimant que la situation actuelle de la santé mentale « risque de retarder notre développement ».

Ansoumana Dione réitère son engagement à accompagner les autorités dans leur mission et exprime son souhait de voir la question de la santé mentale érigée au rang de priorité nationale. « Nous vous réitérons notre sincère engagement à vous accompagner pour plus de réussite à votre noble et exaltante mission », conclut-il à l’endroit du président de la République.