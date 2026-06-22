Affaire Pape Cheikh Diallo : Le chanteur Djiby Dramé devant le juge d’instruction

Écroué depuis près de quatre mois pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et autres chefs d’inculpation, le chanteur Djiby Dramé a été extrait de sa cellule ce lundi 22 juin 2026 pour être conduit au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon des informations exclusives de Seneweb, l’artiste a déjà été entendu sur le fond du dossier par le juge d’instruction du 1er cabinet. Son audition est terminée.

Pour rappel, Djiby Dramé avait été arrêté par la BR de Keur Massar avec onze autres présumés homosexuels. Après leur déferrement, le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, avait sollicité l’ouverture d’une information judiciaire.

Le dossier a été confié au doyen des juges lequel avait adressé une délégation judiciaire à la BR de Keur Massar pour la poursuite de l’enquête. C’est ainsi que cent suspects ont été arrêtés à ce jour.

Source : Seneweb