Yékini : « Ce n’est pas tout le monde qui doit parler… »

Yékini a brisé le silence le temps de rendre hommage à son mentor Amadou Katy Diop, récemment décédé. Au micro d’Evenprod, l’ancien Roi des arènes a donné la raison pour laquelle il n’apparaît plus dans les médias depuis des années. «C’est un choix», a-t-il lancé, répondant à la question sur le sujet. Il enchaîne : «Dans un milieu où n’importe qui prend la parole pour dire n’importe quoi, je préfère me taire. Ce n’est pas tout le monde qui doit parler.»

Yékini d’embrayer : «Le plus dangereux, c’est de parler alors qu’on ignore tout sur le sujet qu’on évoque. Auparavant, les gens t’écoutaient quand tu parlais. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les choses ont totalement changé et sont aggravées par les réseaux sociaux. Les gens se permettent de tout dire et ça ne doit pas se passer ainsi. C’est pourquoi j’ai choisi de me taire.»