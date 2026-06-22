Rupture Diomaye-Sonko…le risque d’un hors-jeu pour l’opposition

En politique, les grandes secousses institutionnelles offrent généralement aux adversaires l’opportunité rêvée de reprendre l’initiative. La séparation éclatante au sommet de l’État entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, semble répondre à cette logique. Pourtant, si l’opposition sénégalaise ne fait pas preuve d’un pragmatisme aigu dans sa stratégie de reconquête, elle risque fort de voir cette aubaine inespérée lui filer entre les doigts et de demeurer sur la touche d’un jeu qui se réorganise sans elle.

Les récentes confidences d’Ousmane Sonko dans les colonnes du journal Le Monde illustrent toute la complexité du piège qui se tend. Démis de ses fonctions gouvernementales pour prendre le contrôle de l’Assemblée nationale, le leader de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) refuse avec habileté l’étiquette d’opposant traditionnel. En affirmant son refus de « bloquer les institutions » tout en promettant que le Parlement usera de « ses prérogatives » et de son pouvoir d’initiative, il redéfinit les règles de la cohabitation et impose son propre tempo politique.

Face à cette fracture au sein du tandem victorieux, la tentation est grande, pour une opposition jusqu’ici atone, de se contenter de compter les points. La fin du gouvernement Sonko et l’éloignement stratégique des deux figures de proue du régime pourraient être interprétés comme l’annonce d’un affaiblissement inéluctable du pouvoir. C’est précisément cette lecture attentiste et réductrice qui guette les détracteurs du régime, lesquels pourraient se retrouver piégés en simples spectateurs d’une crise qu’ils ne maîtrisent pas.

Or, la tactique déployée par le nouveau président de l’Assemblée nationale se révèle d’une redoutable efficacité pour saturer l’espace médiatique et étouffer toute voix dissidente externe. En se positionnant non pas en frondeur destructeur, mais en garant d’un contre-pouvoir interne doté de leviers institutionnels, Ousmane Sonko confisque le monopole de la critique. Cette sérénité affichée face aux « turbulences » de la vie politique marginalise d’emblée les attaques classiques et rend obsolète la rhétorique habituelle de ses adversaires.

Le danger imminent pour l’opposition est d’assister, impuissante, à une nouvelle bipolarisation de la vie publique, circonscrite cette fois entre le Palais présidentiel et l’Hémicycle. Si le grand débat national se résume à une lutte d’influence feutrée entre les partisans du chef de l’État et les fidèles du président de l’Assemblée, les autres partis politiques seront mécaniquement relégués au rang de figurants. Ce huis clos institutionnel rendrait invisible toute alternative politique extérieure.

Dès lors, pour conjurer cet effacement programmé, l’opposition doit impérativement faire preuve de pragmatisme en renouvelant de fond en comble son offre politique. Se borner à dénoncer les errements supposés de l’exécutif ou les ambitions de l’Hémicycle ne suffira plus à capter l’attention des électeurs. Les citoyens attendent aujourd’hui des propositions tangibles face aux urgences économiques et sociales, exigeant un programme alternatif crédible qui dépasse les simples querelles de positionnement.

Au-delà du discours, ce pragmatisme requiert une capacité urgente à surmonter les querelles d’ego et les fragmentations qui minent les formations adverses. Face à deux hommes d’État disposant de redoutables appareils politiques et de relais institutionnels massifs, la division est synonyme de suicide électoral. La création de coalitions intelligentes et ciblées s’impose comme une condition de survie, nécessitant une rationalisation des alliances sur des bases purement stratégiques.

Le principal théâtre de cette recomposition sera, sans conteste, les travées de l’Assemblée nationale. Pour exister, les députés de l’opposition devront abandonner les postures dogmatiques au profit d’une grande agilité tactique. En refusant l’alignement systématique sur l’un ou l’autre pôle, et en négociant leur appui texte par texte, ils ont l’opportunité de devenir les véritables faiseurs de rois de cette législature et d’arbitrer les réformes majeures.

La séparation politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne constitue pas un triomphe par défaut pour l’opposition, mais plutôt un crash-test pour sa maturité stratégique. Si elle persiste dans des schémas d’affrontement désuets sans oser se réinventer, cette crise de sommet aboutira à un simple partage des rôles entre les anciens alliés. Plus que jamais, l’opposition sénégalaise est condamnée au pragmatisme, sous peine d’être la grande perdante de cette nouvelle ère institutionnelle.

La rédaction de Xibaaru