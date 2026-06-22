Pape Thiaw : « Nous sommes entièrement concentrés sur le match… »

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a tenu à relativiser les débats entourant les salaires et les primes au sein de la tanière, à la veille du match décisif contre la Norvège en Coupe du monde. Présent en conférence de presse, le technicien sénégalais a balayé les spéculations qui agitent les médias et les réseaux sociaux ces derniers jours, assurant que l’ensemble du groupe demeure focalisé sur l’objectif sportif.

« C’est vrai qu’il y a quelques dysfonctionnements, mais aujourd’hui, que ce soit les joueurs, le staff, la Fédération ou moi-même, nous sommes entièrement concentrés sur le match de demain. C’est ce qu’il y a de plus important », a déclaré Pape Thiaw. En refusant d’entrer dans les détails de ce dossier sensible, le sélectionneur a ainsi réaffirmé l’union sacrée de la délégation sénégalaise pour aborder ce rendez-vous crucial.