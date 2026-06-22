Ses cheveux s’enroulent dans le système d’aspiration…une fillette se noie dans la piscine

Le drame s’est produit samedi en fin d’après-midi à Nègrepelisse, dans le Tarn-et-Garonne.

Une fillette de 8 ans se baignait dans sa piscine sous la surveillance de ses proches lorsque ses cheveux se sont enroules dans le système d’aspiration du bassin.

Maintenue au fond de l’eau, l’enfant n’arrivait pas à remonter à la surface.

Ses proches se sont immédiatement jetés à l’eau. Ils ont réussi à dégager ses cheveux du mécanisme et à la sortir du bassin. Mais l’enfant était inconsciente et ne respirait plus.

Ses proches lui ont pratiqué un massage cardiaque et sont parvenus à la réanimer. Ils ont ensuite été relayés par pompiers, arrivés sur les lieux.

La victime a été transportée à l’hôpital. Son état de santé est désormais stabilisé.

Source : F D