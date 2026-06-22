Pikine : Une course poursuite entre deux bus Tata fait plusieurs blessés

Une course-poursuite entre deux bus de transport en commun de marque Tata a fait neuf blessés, le samedi 20 juin 2026, à Pikine. Le commissariat d’arrondissement a été saisi de cet accident corporel survenu vers 18 heures sur la rue 10, à hauteur du bar communément appelé « Saf Bar », en direction du tribunal d’instance de Pikine. Un transport immédiat des forces de l’ordre a été effectué sur les lieux.

Selon les témoignages recueillis et les constatations des policiers, F. Niang, un chauffeur de 28 ans domicilié à Keur Massar, conduisait le véhicule Tata de la ligne 80, immatriculé AA-191-BH. Il s’est livré à une course-poursuite avec I. Seck, 35 ans, un chauffeur domicilié à Pikine, qui se trouvait au volant d’un bus Tata de la ligne 72, immatriculé AB-655-DE.

À hauteur du « Saf Bar », selon une source médiatique, F. Niang a tenté de dépasser le second véhicule pour le contourner. En raison du rétrécissement de la chaussée, causé par des stationnements et d’autres occupations de la voie publique, le conducteur de la ligne 80 a terminé sa course sur le terre-plein, heurtant de plein fouet un lampadaire public, qui s’est écroulé au milieu de la chaussée.

À l’issue du choc, neuf passagers du véhicule conduit par F. Niang ont été blessés. Ils ont été pris en charge et conduits par les sapeurs-pompiers vers une structure sanitaire, selon des sources de Seneweb.

À la suite des constatations, les deux conducteurs ont été interpellés pour conduite dangereuse, mise en danger de la vie d’autrui, blessures involontaires et destruction de bien public. Ils ont été placés en garde à vue et le procureur Saliou Dicko a été informé du dossier. L’enquête ouverte par la police suit son cours.