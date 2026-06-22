Pikine : un important réseau de vente illicite de produits de santé démantelé

La Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC), en collaboration avec l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP), a procédé le 18 juin dernier au démantèlement d’un point de vente illégal de produits de santé dans la commune de Pikine.

L’opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la commercialisation de médicaments contrefaits et de produits de santé non autorisés. Selon les autorités, l’établissement ciblé proposait à la vente des médicaments, des compléments alimentaires et des produits cosmétiques dont la distribution est strictement encadrée par la loi n°2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie.

Lors de la perquisition, les agents ont découvert une importante quantité de produits parmi lesquels figuraient des anti-inflammatoires, des antalgiques, des antipyrétiques, des laxatifs, ainsi que divers compléments alimentaires et produits cosmétiques. Les premières constatations ont révélé qu’il s’agissait de produits contrefaits ou commercialisés en dehors du circuit légal.

Le responsable de la boutique a été interpellé sur place avant d’être conduit au siège de la BNLPC pour les besoins de l’enquête. Les produits saisis ont également été transférés à la brigade.

La valeur marchande de la marchandise saisie est estimée à près de 35 millions de francs CFA. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’origine des produits et d’identifier d’éventuels complices impliqués dans ce trafic.