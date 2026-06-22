Sécurité fluviale : les Douanes offrent 100 gilets de sauvetage à Démette

La Direction générale des Douanes a procédé, mardi 16 juin 2026, à la remise d’un lot de cent gilets de sauvetage aux populations de Démette, commune située sur l’Île à Morphil, en bordure du fleuve Sénégal. La cérémonie s’est tenue au Poste des Douanes local, dans le cadre du Concept Douanes-Populations, une initiative visant à rapprocher l’administration des citoyens.

Ce geste fait suite à la tournée du Directeur général des Douanes dans la région Nord, au cours de laquelle le collectif des pêcheurs de Démette avait exprimé un besoin urgent en équipements de sécurité pour les traversées fluviales. Située face à Boghé, en Mauritanie, Démette constitue une porte d’entrée stratégique où le transport de personnes et de biens s’effectue principalement par pirogue.

La remise symbolique des gilets a été effectuée par le sous-lieutenant Papa Daouda Mbengue, Chef du Poste des Douanes de Démette. Les bénéficiaires ont salué ce geste « historique » et exprimé leur gratitude envers le Directeur général et l’ensemble du personnel des Douanes. Les autorités religieuses locales ont également loué cette initiative et formulé des prières pour la réussite de la mission de l’administration.

Par cette action, la Direction générale des Douanes réaffirme son engagement à accompagner les populations dans la prévention des risques et le développement local, illustrant une solidarité concrète et durable. Le Concept Douanes-Populations confirme ainsi sa portée nationale, en favorisant la sécurité et le bien-être des citoyens sur tout le territoire.