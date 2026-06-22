Touba : 358 personnes interpellées lors d’une vaste opération de sécurisation de la gendarmerie

La Compagnie de Gendarmerie de Touba a mené une importante opération de lutte contre la délinquance baptisée « SAXXAL KARANGUE », du 17 au 19 janvier 2026, dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de leurs biens. Cette vaste opération de sécurisation a mobilisé d’importants moyens humains et matériels afin de renforcer la sécurité dans la cité religieuse et ses environs.

Selon le communiqué de la gendarmerie, l’opération a bénéficié de l’appui du 6e Escadron Porté de la Légion de Gendarmerie d’Intervention, de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Touba, ainsi que d’équipes spécialisées, notamment des unités cynophiles et des équipes de drones. L’ensemble des unités territoriales de la compagnie de Touba a également été engagé dans les opérations de contrôle et de ratissage.

Les contrôles effectués sur le terrain ont permis de vérifier l’identité de 1 185 personnes, dont 358 ont été interpellées pour diverses infractions. D’après la gendarmerie, ces arrestations concernent notamment « la détention et le trafic de stupéfiants, la détention d’armes, l’abattage clandestin, l’outrage à agent et d’autres délits ».

Les opérations ont également ciblé la circulation routière. Ainsi, 1 142 véhicules et 578 motos ont été contrôlés. Ces vérifications ont conduit à l’immobilisation de 238 engins pour des irrégularités administratives ou des infractions au Code de la route.

Les forces de l’ordre ont procédé à plusieurs saisies significatives au cours de cette opération. Le communiqué fait état de la récupération de 12,3 kilogrammes de chanvre indien, d’une arme à feu avec ses munitions, de 41 armes blanches, ainsi que de 207 kilogrammes de viande issue de l’abattage clandestin.

Les gendarmes ont également saisi des médicaments, des produits périmés, des boissons alcoolisées et une importante quantité de sachets plastiques prohibés dont la valeur est estimée à 600 000 francs CFA.

Au total, les différentes unités engagées ont relevé 638 infractions au cours de l’opération. Ces manquements ont donné lieu à la perception de 1 914 000 francs CFA au titre des amendes forfaitaires.