Dette dite « cachée » : Pape Modou Fall appelle à tourner la page de la polémique et à soutenir Macky

Le président du parti RAVIE, Pape Modou Fall, a appelé à dépasser les controverses autour de la dette dite « cachée » et à privilégier une approche axée sur l’intérêt supérieur de la Nation. Dans une déclaration rendue publique, il estime que le débat actuel, marqué par des accusations et des confrontations politiques, doit céder la place à une réflexion plus responsable sur les défis économiques du pays.

Selon lui, les interrogations soulevées par les écarts constatés dans la gestion des finances publiques méritent des explications claires et transparentes. Toutefois, il juge qu’il serait réducteur d’attribuer d’emblée l’entière responsabilité de la situation à une seule personne ou à une seule administration, sans une analyse approfondie des mécanismes institutionnels ayant conduit à ces irrégularités.

Pape Modou Fall a également plaidé pour une appréciation « objective » du bilan de l’ancien président Macky Sall. Il souligne que son magistère a été marqué par d’importants investissements dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, les transports, l’énergie, l’éducation et la santé. Des réalisations qui, selon lui, ont contribué à moderniser le pays et à renforcer son attractivité économique.

Pour le leader du parti RAVIE, l’essentiel aujourd’hui réside dans la préservation de la stabilité économique et institutionnelle du Sénégal. Il estime que les tensions politiques autour de la question de la dette risquent d’affecter la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux, dans un contexte mondial déjà marqué par de nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques.

Dans cette perspective, il appelle à recentrer les priorités nationales sur les enjeux de développement, notamment la croissance économique, l’emploi des jeunes, la souveraineté alimentaire et le renforcement des acquis démocratiques.

Pape Modou Fall considère ainsi qu’un soutien national à Macky Sall est nécessaire. Il précise toutefois qu’un tel soutien ne doit pas être interprété comme un renoncement à l’exigence de transparence ou à la reddition des comptes, mais plutôt comme une démarche visant à préserver la cohésion nationale et les intérêts stratégiques du pays.

Concluant son propos, le président de RAVIE a rappelé que le Sénégal a toujours su surmonter les crises grâce à la solidité de ses institutions et à la maturité de son peuple. Il invite ainsi les acteurs politiques et sociaux à privilégier le rassemblement, la responsabilité et la confiance en l’avenir afin de permettre au pays de poursuivre sa trajectoire de développement.