La DPAF renforce sa mobilisation face aux nouvelles menaces sécuritaires

La Direction de la Police aux Frontières (DPAF) a tenu, les 20 et 21 juin à Saly, une importante rencontre stratégique consacrée à l’adaptation de ses missions aux évolutions de l’environnement sécuritaire. Placée sous le thème : « Mobilisation de la DPAF face aux mutations de l’environnement sécuritaire : enjeux opérationnels, médicaux et sociaux », cette session de réflexion a réuni les principaux responsables de la police des frontières ainsi que plusieurs partenaires institutionnels.

Les travaux ont été officiellement lancés par l’Inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, dont la présence a été fortement saluée par les participants. Ce geste a été perçu comme un témoignage de l’intérêt accordé par la haute hiérarchie policière aux défis croissants auxquels sont confrontés les agents chargés de la surveillance et du contrôle des frontières.

Durant ces deux journées, les échanges ont porté sur les enjeux opérationnels liés à la sécurisation des frontières, mais également sur les dimensions médicales et sociales qui influencent l’efficacité et le bien-être des personnels engagés sur le terrain. Les discussions ont mis en avant la nécessité d’une vigilance renforcée, d’un engagement collectif et d’une plus grande cohésion dans l’action pour faire face aux nouvelles formes de menaces sécuritaires.

La rencontre a réuni autour du Directeur général de la Police nationale le Commissaire de police divisionnaire Abdou Leye, Directeur de la DPAF, le Directeur adjoint de la DPAF, les commissaires spéciaux, chefs de division et de secteur, ainsi que des officiers, sous-officiers et agents de police. Les partenaires institutionnels étaient également représentés, notamment par la cheffe d’équipe du Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) et sa délégation.

Au-delà du cadre de concertation, cette rencontre a constitué une occasion de renforcer les synergies entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des frontières. Une photo de famille a immortalisé l’événement, symbolisant l’unité et la détermination des participants à relever ensemble les défis sécuritaires actuels et futurs.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de modernisation et de renforcement des capacités de la Police nationale, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires de plus en plus complexes aux niveaux national et régional.