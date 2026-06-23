Dette publique : le ministère des Finances se démarque des propos du ministre de l’Industrie

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP) a tenu à clarifier sa position à la suite de déclarations récentes du ministre de l’Industrie et du Commerce portant sur la gestion de la dette publique sénégalaise.

Dans un communiqué publié ce mardi, le département dirigé par le ministre des Finances indique avoir pris connaissance d’un article de presse relayant des propos tenus par le ministre de l’Industrie et du Commerce lors d’une émission télévisée. Le ministère précise que ces déclarations constituent une opinion personnelle et ne reflètent en aucun cas la position officielle de l’État du Sénégal.

Le MEFP rappelle, à cet effet, qu’il demeure l’unique canal officiel de communication sur toutes les questions liées aux finances publiques, notamment celles concernant la gestion de la dette publique et les relations avec les partenaires financiers internationaux.

Le ministère réaffirme également l’engagement de l’État du Sénégal à respecter l’ensemble de ses obligations financières et à honorer régulièrement ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, de ses partenaires techniques et financiers ainsi que des investisseurs.