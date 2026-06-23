Réinventer l’opposition…le PDS, le PS et le Rewmi restent des acteurs incontournables

L’avènement du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) semble reléguer les formations dites « classiques » au second plan. Pourtant, sous les décombres médiatiques de leurs récentes défaites, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), le Parti Socialiste (PS) et le Rewmi conservent une épaisseur historique que les dynamiques électorales actuelles ne sauraient effacer. Loin d’être des vestiges, ces structures demeurent des réservoirs de culture politique et d’expérience institutionnelle dont la nation, dans sa quête de stabilité et de discernement, pourrait avoir besoin.

Le PDS, avec son héritage libéral porté par la figure du « Sopi », a durablement marqué l’imaginaire démocratique national. Il reste, malgré les soubresauts de la succession, le parti qui a brisé le verrou d’un demi-siècle de gestion socialiste. Le PS, quant à lui, demeure l’architecte de l’État moderne sénégalais, fort d’une discipline organisationnelle qui a traversé les époques. Le Rewmi, né d’une volonté de rupture et d’efficacité managériale, a su incarner, à des moments charnières, une alternative pragmatique et ancrée dans les préoccupations quotidiennes des citoyens.

Si l’opinion publique perçoit souvent ces partis à travers le prisme de leurs leaders actuels, parfois jugés en décalage avec les aspirations d’une jeunesse en quête de radicalité, il serait erroné de réduire ces formations à la seule popularité de leurs têtes d’affiche. Le poids d’un parti ne se mesure pas uniquement à l’écho de son secrétaire général, mais à la solidité de son substrat idéologique. Les socialistes sont restés socialistes, les libéraux demeurent libéraux, et les Rewmistes conservent leur identité propre. Ce n’est pas l’idéologie qui fait défaut, mais une mise à jour du leadership.

Le défi majeur pour ces « baobabs » de la vie politique n’est pas existentiel, mais générationnel. Le régime de PASTEF a réussi à imposer un nouveau narratif axé sur l’éthique, la rupture systémique et la souveraineté. Face à cette lame de fond, les partis classiques semblent souffrir d’un problème d’interface : ils possèdent le logiciel (l’idéologie et l’expérience), mais leur matériel de communication et de mobilisation est devenu obsolète. La véritable « plus-value » qu’ils peuvent offrir réside dans leur capacité à transformer leur expertise en une force de proposition constructive.

Face à la fougue des Patriotes, ces formations classiques disposent d’un avantage précieux : la culture du compromis et la connaissance intime des mécanismes de l’État. Là où la nouveauté peut parfois être synonyme d’improvisation ou d’excès, l’histoire de ces partis est faite de régulations, de débats parlementaires et de construction institutionnelle. Dans le jeu démocratique, la contradiction ne doit pas être une guerre de destruction, mais un exercice de vigilance. Un régime, quel qu’il soit, gagne en maturité lorsqu’il est confronté à des oppositions qui maîtrisent les codes du débat républicain.

Leur renouveau passera nécessairement par une remise en question interne, non pas de leurs valeurs, mais de leurs méthodes. Pour redevenir une force d’influence, le PDS, le PS et le Rewmi doivent s’affranchir de la dépendance aux personnalités « providentielles » pour redevenir des centres de réflexion ouverts. La scène politique actuelle n’a pas besoin de clones de PASTEF, mais d’alternatives crédibles, capables de porter un regard critique et nuancé sur les réformes en cours, en s’appuyant sur leur héritage intellectuel.

Le nom de ces partis pèse encore sur la balance, car ils incarnent une mémoire collective, une continuité qui rassure une partie de l’électorat, même celle qui a été tentée par l’aventure nouvelle. Si ces formations parviennent à faire émerger des figures capables de « parler » au Sénégal de 2026 sans renier leur filiation idéologique, elles pourraient redevenir des acteurs incontournables. Ils ne doivent pas chercher à copier le régime, mais à réaffirmer leur propre utilité dans un dialogue politique apaisé.

En fin de compte, la vitalité d’une démocratie se mesure à la capacité de ses acteurs à se réinventer sans disparaître. Le PDS, le PS et le Rewmi n’ont pas besoin de se dissoudre dans l’air du temps pour survivre. Ils ont besoin de reconnecter leur « ADN » politique avec les réalités pressantes de la jeunesse sénégalaise. Si les leaders actuels sont en effet en difficulté pour suivre le rythme effréné imposé par l’actualité, la structure même de ces partis reste le socle sur lequel de nouveaux talents, plus en phase, pourraient bâtir la prochaine étape de notre trajectoire nationale.

Le Sénégal, en plein chantier, a besoin de confrontation d’idées autant que d’unité nationale. Que ces partis retrouvent le chemin de la pertinence intellectuelle et organisationnelle, et ils ne seront plus seulement des souvenirs de la politique d’hier, mais des partenaires indispensables à la construction de demain. Le renouveau des partis classiques n’est pas une menace pour la stabilité actuelle, mais une opportunité pour approfondir notre pratique démocratique par le retour au débat de fond.

La rédaction de Xibaaru