Révision constitutionnelle : le Forum Civil met en garde contre une possible crise institutionnelle

Le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International, exprime ses inquiétudes face au processus en cours de révision de la Constitution et alerte sur le risque de voir une divergence politique se transformer en crise institutionnelle majeure.

Dans une déclaration rendue publique ce lundi, l’organisation de la société civile revient sur les différentes étapes ayant marqué l’examen du projet de révision constitutionnelle. Elle rappelle notamment que la Présidence de la République avait annoncé, le 27 avril 2026, la publication de plusieurs avant-projets de loi, dont celui relatif à la révision de la Constitution.

Selon le Forum Civil, un comité de relecture avait été mis en place afin d’examiner le texte avant qu’une demande d’avis ne soit adressée au Conseil constitutionnel par le chef de l’État le 5 mai 2026. Cette juridiction a rendu sa décision le 13 mai à travers l’avis n°4/C26.

L’organisation souligne également que le Bureau de l’Assemblée nationale a déclaré recevable une proposition de loi intégrant les observations formulées par le Conseil constitutionnel. La procédure parlementaire s’est ensuite poursuivie avec la fixation d’un calendrier prévoyant l’examen du texte en commission puis en séance plénière les 24 et 29 juin 2026.

Toutefois, le Forum Civil note qu’aucune communication officielle n’a été faite à l’opinion publique concernant la réponse du président de la République à la demande d’avis qui lui avait été adressée. Une situation qui, selon l’organisation, entretient les interrogations autour du processus de révision constitutionnelle.

Face à cette situation, le Forum Civil appelle l’Exécutif et le Législatif à privilégier le dialogue afin d’éviter tout dysfonctionnement institutionnel et toute réforme susceptible de fragiliser la cohésion politique nationale. L’organisation insiste également sur la nécessité de respecter strictement les dispositions constitutionnelles, notamment celles relatives au rôle et aux décisions du Conseil constitutionnel.

Le Forum Civil exhorte les acteurs politiques et sociaux à renforcer l’esprit républicain dans l’exercice de leurs libertés civiles et politiques, estimant que la préservation de la démocratie et de la République doit demeurer une priorité commune.