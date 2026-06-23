Kalidou Koulibaly : « J’ai commis beaucoup d’erreurs et c’est vraiment regrettable »

Le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, n’a pas cherché d’excuses après la défaite des Lions de la Téranga contre la Norvège (3-2), dans la nuit de lundi à mardi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Auteur d’une prestation inhabituelle, le défenseur central a reconnu avoir lourdement pesé dans ce revers qui compromet sérieusement les chances de qualification de son équipe.

Au MetLife Stadium de New York, les Sénégalais ont payé cher leurs erreurs défensives. Impliqué sur les trois réalisations norvégiennes, Koulibaly a fait son autocritique au coup de sifflet final, assumant pleinement ses responsabilités.

« Le football de très haut niveau se joue sur des détails. Aujourd’hui, j’ai commis beaucoup d’erreurs et c’est vraiment regrettable. À la Coupe du monde, le moindre relâchement se paie immédiatement. Nous avons trop donné à notre adversaire pour espérer gagner cette rencontre », a confié le capitaine des Lions après la fin du match.

Malgré ce scénario défavorable, le défenseur sénégalais a salué la réaction de ses partenaires, qui n’ont jamais baissé les bras. Menés à deux reprises, les hommes de Pape Thiaw ont réussi à réduire le score grâce à un doublé d’Ismaïla Sarr, auteur de deux réalisations à la 53e minute puis dans le temps additionnel (90e+3). Des efforts insuffisants pour éviter une deuxième défaite consécutive après celle concédée face à la France (3-1) lors de la première journée.

Avec zéro point au compteur, le Sénégal se retrouve désormais au pied du mur. Les Lions devront impérativement battre l’Irak lors de leur dernier match de groupe avec un large écart, tout en espérant des résultats favorables dans les autres rencontres afin de terminer parmi les meilleurs troisièmes. Malgré cette situation délicate, Kalidou Koulibaly refuse d’abandonner tout espoir.

« Il faut continuer à y croire jusqu’au bout. Nous allons préparer ce dernier match avec beaucoup de détermination. Incha Allah, nous ferons une grande performance contre l’Irak et nous donnerons tout pour décrocher la victoire. »

Le Sénégal jouera donc sa survie dans cette Coupe du monde vendredi, avec l’obligation de réaliser un véritable exploit pour espérer poursuivre son aventure sur le sol américain.