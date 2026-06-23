Mondial 2026 : Un arbitre anglais au sifflet pour le match Sénégal-Irak

La FIFA a officialisé la nomination de l’arbitre anglais Anthony Taylor pour diriger le match décisif entre le Sénégal et l’Irak, prévu vendredi à 19h GMT au stade de Toronto, lors de la dernière journée du groupe I.

Habitué des pelouses de Premier League et fort d’une solide expérience en Ligue des champions, Taylor sera épaulé par ses compatriotes Gary Beswick et Adam Nunn. Le Saoudien Mohammed Alabakr officiera comme arbitre assistant de réserve, tandis que Khalid Al-Turais assurera le rôle de quatrième arbitre.

Pour les Lions de la Téranga, cette rencontre revêt une importance capitale : seule une victoire leur permettrait de conserver l’espoir d’une qualification parmi les meilleurs troisièmes et de prolonger leur parcours dans ce Mondial 2026.