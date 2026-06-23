Foot-ball : la passion aveuglante (Par Rassoul Ba) 

Si en politique, on cherche le pouvoir, dans le foot-ball, on cherche l’impossible: gagner toujours. Le joueur doit être parfait, le jeu fluide.

Les fous de foot sont des gens respectables. Mais il leur arrive vraiment de déconner. Ils ne supportent pas les défaites. Et le fair play ?

Les supporters ne se reposent presque jamais. Ils sont toujours en campagne : extase ou dénigrement . Avant, pendant et après les matchs. Même les militants politiques font des pauses.

Ces passionnés célèbrent une victoire le soir et réclament la coupe le week-end suivant. L’équipe gagne une finale ; elle est célèbrée sur tous les plateaux, elle perd deux matchs successifs, c’est la crise.

Dans le milieu, une défaite est insupportable. Une défaillance individuelle est catastrophe nationale.

Ils font porter le fardeau à l’entraîneur ou aux joueurs qui ont comblé naguère les amoureux du jeu. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Les critiques sont impitoyables. Les fanatiques demandent la disgrâce des coupables. Leurs prouesses sont oubliées. Ce sport est vraiment ingrat.

Le foot-ball ressemble à une machine qui fabrique du désir jamais inassouvi. Les fous de foot semblent ignorer que victoires et défaites sont inséparables et que le sommet du foot se déplace sans cesse. Les vainqueurs d’hier sont les vaincus d’aujourd’hui, et vice versa . Pourtant, ils suivent les rivalités mémorables de Brésil-Argentine, France-Allemagne, Côte d’ivoire-Cameroun…..Réal Madrid-Barcelone…Chaque équipe a eu son heure de gloire.

Le foot-ball est un plaisir lorsqu’il reste un loisir, il devient un mal lorsqu’il aveugle. Qui n’a pas au Sénégal, une étoile dans chaque oeil, marche dans la nuit.

Rassoul Bâ, auteur satiriste

Nous, les ignorants éclairés.